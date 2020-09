Oggi è stata una giornata importante per Dejan Kulusevski che si è presentato alla stampa ed ha visitato lo Stadium e la sala trofei del J Museum:, ha scritto il neoacquisto della Juve sul suo account Instagram. "Sono venuto qua per migliorare in campo e fuori. Mi allenerò ogni giorno per diventare più forte di quello che ero il giorno prima. Ero qua per aiutare i miei compagni e fare la città felice. Voglio vincere il campionato, ma anche ogni partitella in allenamento, ogni partita", ha detto in conferenza stampa.