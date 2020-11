Fisico e tecnica, Dejan Kulusevski ha davvero tutto per diventare il punto di riferimento della Juventus. Soprattutto, ha la fiducia in se stesso. Del resto, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Kulu si considera già un perno dei bianconeri: "Chi lo conosce, sa che (sotto sotto) si considera già il futuro top player della Signora. Non lo dirà mai, ma lo pensa. E onestamente, ci può stare". Bisogna gestirla, questa frenesia. Mandarla in campo con sapere scientifico e con l'esperienza dei forti. In questo, Pirlo dovrebbe essere Maestro davvero.



TUTTI I RUOLI - Intanto, il tecnico lo sfrutta ovunque e comunque. Giocava nel tridente a Parma con Gervinho e Cornelius e all'Atalanta è nato proprio in quel ruolo. A Torino invece gioca da trequartista: davanti ha Ronaldo e Morata. Fa il jolly, insomma. E succede perché "Dejan sa indossare mille abiti". Nei prossimi venti giorni sarà determinanti e dovrà giocarsi un posto con Ramsey e Bernardeschi, Chiesa e Dybala. "Non proprio gli ultimi arrivati, ciò che Dejan - in realtà - è. Nonostante ciò, si può esagerare. E se nessuno riuscisse a tenerlo, beh... poco importa: a Pirlo, di certo, non dispiacerebbe".