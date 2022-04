Di fatto, va considerato un giocatore del Tottenham. Anche perché sarà solo questione di Tempo. Dejan Kulusevski brilla sotto il cielo di Londra: in 13 partite sono arrivati 3 gol e 6 assist, è stato definito il miglior acquisto del mese di gennaio e probabilmente sull'intero panorama europeo. Un rimpianto per i bianconeri? Lo dirà solo il tempo: intanto, sono arrivati i primi indizi.



RISCATTO TOTTENHAM - Kulusevski si gode questa nuova vita in Premier League: tra due settimane compirà 22 anni e il Tottenham è intenzionato a fargli un regalo niente male: il club di Conte e Paratici è molto felice del rendimento di Dejan e ha intenzione di versare subito la cifra di 35 milioni per il riscatto definitivo. Dopo aver pagato 10 milioni per il prestito, gli Spurs verseranno l'ultimo acconto e poi lo regaleranno in maniera definitiva al tecnico ex Juve. Che sì, ha proprio intenzione di farne un rimpianto bianconero.