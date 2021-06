E' tornato, Dejan. E si è negativizzato giusto in tempo, perché venerdì la sua Svezia torna in campo e lo farà contro la Slovacchia, che a sorpresa ha superato la Polonia nella gara inaugurale degli Europei. Ecco, servono punti, specialmente dopo lo 0-0 con cui gli svedesi hanno tenuto a bada la Spagna. E servono gol, e servirà soprattutto Dejan: oggi di nuovo in gruppo, chissà se tornerà subito in campo. Intanto, la notizia e la foto sono bellissime: si torna a sorridere e a giocare.