Chi prenderà la Juve a centrocampo? Diverse idee per i bianconeri, che valutano l'addio di Arthur (richiesto in prestito dall'Arsenal) e vogliono salutare Ramsey. In entrata, perciò, resta vivo il nome di Bruno Guimaraes. Come scrive Tuttosport: "È vero che i francesi lo cederebbero per non meno di 40 milioni ed è altrettanto vero che non hanno bisogno di incassarli subito, ma alla Continassa quei soldi non li potrebbero né vorrebbero spendere a meno che non sia ceduto in extremis un giocatore con ricavi garantiti. Le difficoltà stagionali di Dejan Kulusevski fanno sì che una porticina debba essere tenuta aperta fino al 31 gennaio, però più passa il tempo e più si fa dura".