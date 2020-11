Dejan Kulusevski è un talento formidabile. Un giocatore che a 20 lascia intravedere doti da top player assoluto. Ma come tutti i giovani, non deve montarsi la testa e continuare a lavorareQuindi ben vengano i post su Instagram che prospettano percorsi da leggenda, sono segno di personalità e ambizione, ma il rovescio della medaglia è dietro l'angolo e certi confini sono labili.L'allenatore bianconero ha voluto sottolineare questo concetto ieri sera dopo la vittoria sul Ferencvaros,Questo ha affermato infatti Pirlo nella conferenza post-gara: "Avevamo fatto già dei cambi. Kulusevski ha bisogno anche di rifiatare, ha giocato tante partite con la Juve e con la sua nazionale. È un giocatore forte, che deve sicuramente migliorare perché giocare nella Juve è diverso che giocare in altre squadre. È giovane, il percorso è questo e lo sta facendo bene".Un percorso che, dopo la pausa ungherese, riprenderà domenica a Roma contro la Lazio, nel match dell'ora di pranzo. Così scrive oggi Tuttosport: "Per Kulusevski si aprono le porte dell'Olimpico:dove non è possibile perdere punti per evitare di perdere terreno dalla capolista Milan".Ha segnato la prima rete della Juve in stagione contro la Samp, ha fornito a Morata l'assist per la prima in Champions a Kiev, ha riacciuffato il Verona evitando un clamoroso ko casalingo. Ma come dice Pirlo, questa è la Juve.Non fermarsi nel limbo dei forti giocatori e proseguire la scalata all'olimpo.