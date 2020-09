Nella sua conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato contro la Samp, Andrea Pirlo si è soffermato anche su Dejan Kulusevski, uno dei giocatori della "nuova" Juventus attorno al quale ruota il maggior interesse e la maggior curiosità. Ecco cos'ha detto Pirlo sullo svedese: ​"Lui è un giocatore che può giocare ovunque in attacco, è così intelligente da trovare la posizione da solo in campo. Lo stiamo provando in varie situazioni, sta dimostrando grande apertura a fare qualsiasi ruolo. È una seconda punta, trequarti che può giocare anche da esterno, ha grossi margini di miglioramento, grande padronanza del corpo e di come muoverlo durante le partite e questo lo può aiutare in qualsiasi posizione del campo".