Ecco servito il retroscena. Dejan, nella conferenza stampa inaugurale della sua avventura alla Juventus, ha raccontato del contattto avuto con Zlatan Ibrahimovic: per lui, sempre stato un idolo. "Ha aperto porte che nessuno ha mai aperto in Svezia, è stato un mio idolo. Tutti sappiamo cosa ha fatto in carriera. Mi ha scritto, abbiamo parlato e per me è una cosa importante. Da piccolo non avrei mai potuto pensare che Ibra mi chiamasse". Dejan ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "E' fantastico. Posso imparare da lui e giocare con lui. E' molto simpatico, parla con tutti e noi parliamo tanto anche di cose fuori dal campo. Quando lui parla è come benzina, mi aiuta a migliorare e io spero di aiutare lui".