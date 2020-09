Dejan, in conferenza stampa, ha parlato del rapporto con Ronaldo, con cui giocherà la prima giornata contro la Sampdoria: "E' fantastico. Posso imparare da lui e giocare con lui. E' molto simpatico, parla con tutti e noi parliamo tanto anche di cose fuori dal campo. Quando lui parla è come benzina, mi aiuta a migliorare e io spero di aiutare lui". A Sky Sport ha poi aggiunto: "Di persona non si dicono mai delle cose... Quando ho sentito l'intervista, soo stato contento. E' il più forte al mondo e dice qualcosa di bello su di me, vuol dire che qualcosa di buono sto facendo e che sono sulla strada giusta. Lui è benzina, mi dà energia e mi fa capire devo fare di più. Tanti credono in me".