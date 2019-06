L'Atalanta Primavera, fresca di scudetto, vola con le sue stelline. Una delle più promettenti si chiama Dejan Kulusevski, centrocampista svedese classe 2000 reduce da una stagione da 11 gol e 14 assist. Lanciato da Gian Piero Gasperini in Serie A, il 19enne è uno dei pezzi pregiati della gioielleria bergamasca e su di lui si sono posati gli occhi di Juventus e Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto a infiammarsi il derby della Mole per Kulusevski, talento che ha stupito tutti e che adesso si prepara a spiccare il balzo definitivo verso il calcio "dei grandi".