di Lorenzo Bettoni

Un talento esploso all'improvviso anche se chi segue il calcio giovanile conosce bene le qualità di Dejan ​Kulusevski che contro il Napoli al San Paolo ha confermato le qualità espresse in questa prima parte di stagione: un gol e un assist che hanno permesso al suo Parma di superare clamorosamente il Napoli al San Paolo, nel giorno dell'esordio di Rino Gattuso sulla panchina dei partenopei. Giocatore totale, a tutto campo. Può fare la mezzala e l'esterno. Tecnica, fisico e una freddezza da veterano anche quando il pallone pesa, come quando ha servito l'assist per la rete decisiva di Gervinho a tempo scaduto.



LA JUVE OSSERVA - Questa sera al San Paolo erano presenti osservatori della Juventus proprio come nello scorso turno di campionato in tribuna al Ferraris quando i Ducali hanno sfidato la Sampdoria. Quattro gol e cinque assist in 16 presenze in Serie A fino ad oggi. Prima del match il ds del Parma Faggiano l'ha blindato fino al termine della stagione ma il cartellino dello svedese appartiene all'Atalanta che in estate dovrà parlare coi club interessati. Oltre alla Juve c'è il forte interesse dell'Inter mentre dall'Inghilterra arrivano voci su Arsenal e Manchester United. Marotta vede nel classe 2000 il prototipo di calciatore perfetto per il gioco di Antonio Conte. Adesso i bianconeri ed i nerazzurri si stanno sfidando sul campo per lo scudetto ma tra qualche mese il teatro dello scontro si sposterà sul mercato e Kulusevski è uno dei primi nomi sulla lista di entrambi i club.



