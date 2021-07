Le parole di Dejan, intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine del match: "Molto importante iniziare bene. Abbiamo lavorato tanto, non è facile giocare la prima amichevole così. Abbiamo vinto e questo era importante. Mi sto trovando bene, sto imparando tanto da Allegri. Soprattutto sto imparando a livello difensivo, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. L'anno scorso non è andata come volevamo, anche se abbiamo vinto due trofei. Quest'anno vogliamo vincere il campionato, lavoriamo per quello".