Dejan Kulusevski sta vivendo un momento tra poche luci e tante ombre nella Juventus, alla ricerca ancora della sua completa identità. Nel frattempo, val la pena fare la conoscenza della sua fidanzata, connazionale e collega. Sì, perché Eldina Ahmic, 26 anni (6 in più del fidanzato) è una calciatrice. È la capitana del Brommapojkarna, stesso club in cui, al maschile, è cresciuto il suo Dejan. E come lui, è svedese di radicate origini balcaniche: Bosnia lei, Macedonia lui. Più di una volta nelle Instagram stories sono spuntati video che la vedono impegnata con la palla tra i piedi. Ma nel profilo di Eldina ci sono tante foto di vita, di spaccati quotidiani, di pose "alla moda" in location glamour.



In attesa di veder sbocciare Kulusevski ai livelli consoni al suo potenziale, gustatevi alcuni scatti della sua Eldina: