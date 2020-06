2









Il primo derby ma non incide. Dejan Kulusevski si è giocato la prima gara contro il Torino da quando è un giocatore di proprietà della Juventus. Un derby un po' diverso, che arriva alla prima partita dopo la quarantena e il lungo stop, che però non lo vede protagonista. Il Parma pareggia, lui raccoglie solo una sufficienza.



"KULUSEVSKI 6 - Antipasto di derby, si scrive in questi casi. Crea grattacapi, ma partorisce un solo vero. (Tuttosport)



KULUSEVSKI 5.5 - Ancora ingolfato. (Corriere dello Sport)



KULUSEVSKI 5.5 - Al primo derby, quale futuro bianconero, non produce un granché". (Gazzetta)