“La Juventus è sempre presente sul figlio d’arte (Chiesa, ndr), ma l’investimento di gennaio su Kulusevski (35 milioni più 9 di bonus) e la necessità di rinforzare la rosa anche in altri reparti, potrebbe frenare Paratici, visto che la Fiorentina per Chiesa chiederà comunque almeno 60 milioni e accetterà solo nomi assai graditi come parziale contropartita. L’Inter, in questo senso, potrebbe avere un vantaggio". E' quanto riporta Tuttosport commentando le possibilità e i duelli del prossimo mercato, in particolare quelli tra Juventus e Inter. Dopo Kulusevski, Chiesa, con l'Inter che mollato il talentino del Parma avrà un "vantaggio" economico. Molti tifosi interisti parlano, però, di una mossa da Marotta: un piano per dare scacco matto alla Juve sull'esterno viola.