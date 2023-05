La sconfitta contro il Milan non è l'unica notizia negativa del week end in casa Juve, che perde 4-1 con il Tottenham e retrocede in Championship. Un fatto che interessa direttamente la Juve visto che adessoIl riscatto da oltre 30 milioni di euro era un'opzione per gli inglesi solo in caso di salvezza. Retrocessione avvenuta davanti al suo ex compagno alla Juve, Dejan Kulusevski, che però a differenza dello statunitense, non ha ancora certezze di alcun tipo."Sinceramente non lo so… Vedremo. Sono concentrato solo sul campo. Ho cercato di fare del mio meglio e ora chiaramente e il momento di parlare col club", ha detto Kulusevski sul suo futuro. Si, quel momento è arrivato perché la Premier è terminata e tra poco lo sarà anche la Serie A. Lo svedese, ha vissuto una seconda parte di stagione tutt'altro che positiva, così come la squadra e non sono scattati gli obblighi per il riscatto.rispetto ai 35 milioni accordati precedentemente. Anche perché nelle casse della Juve, in questo anno e mezzo sono entrati già quasi 10 milioni di euro derivanti dal prestito.