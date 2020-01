Porte girevoli sulla trequarti bianconera: per un Kulusevski che arriva, c'è un Bernardeschi che può partire. Non subito, è tutto rimandato a giugno. Nulla di deciso, situazione in stand by, per ora: tutto dipende dai prossimi mesi dell'ex Fiorentina. Ogni mese che passa Bernardeschi sembra sempre più una scommessa persa: lontano dal gioco e senza idee, sono poche le partite positive di Berna in questa prima parte di stagione. Ramsey e Douglas Costa sono stati più in infermeria che in campo e così Sarri non aveva alternative sulla trequarti ed era costretto a schierare Federico. CHI LO VUOLE - Con risultati deludenti, senza dubbio: per questo. come riporta Calciomercato.com, con l'arrivo di Kulusevski nella prossima giornata la Juve prende in considerazione l'addio di Berna. L'entourage del giocatore si guada intorno per un'estate da protagonista tra Europeo e mercato: è ancora in piedi l'ipotesi Barcellona, più fredda rispetto al passato ma mai tramontata. Le opzioni italiane sono quelle che portato a Roma e Inter, in questo momento ferme alla finestra. Bernardeschi e un futuro sempre più in bilico, il trequartista della Juve ha sei mesi di tempo per confincere tutti a rimanere.