"Sono pronto? Per come vivo, voglio essere contento e migliorare giorno per giorno. Certo che quando so che andrò alla Juve a fine stagione, spingo al massimo. Mi sono allenato davvero tanto in questo periodo, perché sento che è arrivato il momento di essere pronto. Mi sento così". Parla così Dejan Kulusevski, nella sua intervista a Sky Sport, dove mostra tutto il suo carattere. E i suoi sogni...



PALLONE D'ORO - "Obiettivo o sogno? Prima non ne parlavo mai, dicevo solo di voler migliorare. Però questi ultimi mesi sono cambiato, voglio diventare uno dei più forti, sono pronto a fare tutto il lavoro necessario per esserlo".