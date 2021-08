Dopo un anno di rodaggiosi prepara per affermarsi nella Juve. Classe 2000, gran giocatore in prospettiva ma troppo discontinuo l'anno scorso: qualche lampo qua e là, alla lunga però ha sentito il salto in un top club e in più non è stato schierato quasi mai nel suo ruolo naturale di esterno destro d'attacco (Pirlo giocava con due punte, e lo svedese faceva spesso la seconda). Per Allegri è un po' come se fosse un nuovo acquisto: nella sua ultima gestione non ce l'aveva e tre anni fa - ultimo anno di Max alla Juve - Kulusevski era addirittura nella Primavera dell'Atalanta con la quale vinceva lo scudetto e mvp della fase finale del torneo (giocando da mezz'ala).- Un giocatore dalle mille risorse e dai cento ruoli, che l'allenatore sta cercando di capire giorno dopo giorno per schierarlo nella posizione migliore. Tuttosport infatti racconta che in questi mesi- Contro il Monza, per esempio, è stato provato in tutti i ruoli offensivi: partito ala destra, è stato dirottato a sinistra e per un po' Allegri l'ho provato anche al centro dell'attacco, dove però l'arrivo di Kaio Jorge dovrebbe sollevarlo da quel ruolo. Non è andata benissimo al trasferta contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, dove Kulu ha leggermente deluso ma Max ha già le idee chiare su dove lavorare: ". Ma non è finita qui, perché: "Con il lavoro di Allegri sto migliorando soprattutto in fase difensiva". Per un nuovo Kulusevski, alla ricerca del ruolo giusto.