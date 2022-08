"Adesso, magicamente, tutti inizieranno a salire sul carro di". Il motivo? Il mancino del Tottenham, ex Juventus, è ormai diventato l'uomo in più del Tottenham allenato da Antonio Conte, oggi semplicemente imbattibile al debutto in Premier. 4-1 degli Spurs al Southampton, tra le mura amiche: "Deki" ha deliziato i presenti con una rete e con un assist, dimostrando di essere sempre più dentro i meccanismi dell'ex allenatore della Juventus. "Se vuole, può diventare tra i crack assoluti. Ha tutto", ha raccontato Conte al termine del match, ai microfoni di Sky Sport.E intanto, c'è chi torna ad attaccare. In tanti attribuiscono all'allenatore livornese la decisione di cedere il talento svedese. Che in Inghilterra sta semplicemente facendo la differenza.