Quella che solitamente è vista come una qualità, per Dejan Kulusevski rischia di diventare la caratteristica che gli tarpa le ali: duttilità. Sì, ma quanto? Secondo La Gazzetta dello Sport Pirlo deve trovare un ruolo fisso allo svedese, per permettergli di fare il grande salto dopo l'ottima stagione di un anno fa a Parma. Oggi invece sembra totalmente fuori posizione, come emerso anche nell'ultima partita in Champions contro il Porto. Servono delle decisioni, da prendere in fretta.