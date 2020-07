Da freccia del Parma a prossima freccia della Juventus. Dejan Kulusevski, il grande talento svedese attualmente al Parma ma già di proprietà della Juve, in procinto di giocare in bianconero la scorsa stagione: ha festeggiato ieri il conseguimento della patente di guida. Gli impegni da calciatore e poi il lockdown lo hanno un po' rallentato in tal senso, ma ora, a 20 anni compiuti tre mesi fa, sarà libero di guidare la macchina. Senza sfrecciare oltre i limiti di velocità al volante, ma sempre più motivato a farlo sul campo, verso futuri successi.