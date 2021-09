. Il tecnico a partire da oggi inizierà a ritrovare qualcuno dei suoi giocatori e con loro preparerà la sfida contro il Napoli, fissata per sabato alle 18. Tra i volti noti che torneranno presto alla Continassa c'è quello diL’ipotesi più probabile, riporta Tuttosport, è che Allegri schieri la Juventus con un 4-4-2 dal quale McKennie può essere escluso, per sfruttarne semmai la relativa freschezza a partita in corso: Szczesny sicuro in porta, Chiellini con De Ligt dietro, De Sciglio in difesa con uno dei sudamericani (Cuadrado, Danilo o Alex Sandro) sull'altra fascia, o in alternativa potrebbe esserci l'esordio di Pellegrini. Bernardeschi, Locatelli e Rabiot dovrebbero essere i tre di centrocampo, a supporto di Morata, Chiesa, con Kulusevski a giocarsi l'ultima maglia. Ci spera e dovrebbe arrivare il debutto dal primo minuto, come esterno di fascia destra. La grande occasione per tornare a incidere, per svoltare subito, in un big match che la Juve affronta con poche certezze e tanti piccoli problemi. Di formazione, di punti e di ripresa.