Dejan Kulusevski si racconta. A Sky Sport ha dichiarato: "Perché Sarri e non Conte? Uno dei motivi per cui ho scelto la Juve è l'aspetto tattico. Penso di poter fare molto bene alla Juve e il gioco di Sarri l'ho studiato tanto. Il mio giocatore preferito è Eden Hazard, guardavo tutte le partite. Quindi sì, penso che posso fare molto bene con quel gioco.



JUVE NEL DESTINO - Mi ricordo quella partita da giovane e il gol di tacco. Io a quell'età non pensavo di arrivarci in una squadra come la Juve. Non ci credo ancora a volte. Mia madre me lo dice: 'Sai quello che hai fatto?'. E' un sogno giocare per la Juve".