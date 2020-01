Kulusevski ha sostenuto le visite mediche per diventare un nuovo giocatore della Juventus. In attesa di capire se sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus già da ora o a partire da giugno, l'esterno svedese, come riporta Tuttosport, oggi sarà a colloquio con Sarri, che presto o tardi sarà il suo nuovo allenatore. Si parlerà evidentemente di tattica, ovvero della possibilità da parte del giocatore di essere impiegato sia nel suo ruolo attuale, sia come mezz'ala, la qual cosa farebbe non poco comodo al tecnico ex Napoli.