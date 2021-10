Dejan, dal ritiro della, si è intrattenuto in un botta e risposta con i lettori di Sportbaldet. Queste le sue parole:TOTTENHAM O ATALANTA - "Quando uno gioca a calcio, ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano squadre interessate, ma non ci sto pensando. Mi concentro solo sulla prossima partita, altrimenti non mi diverto"REAL MADRID O PSG? - "​E se rispondo Real Madrid ora e in futuro vado al PSG?"ADDIO DI RONALDO - "Sinceramente non si nota molto, perché non ci pensiamo. L'unica cosa a cui pensiamo è che dobbiamo vincere le partite, non a chi c'è e chi non c'è. È stato molto divertente giocare con lui, è un grande giocatore e una persona fantastica, ma non ci pensiamo più".