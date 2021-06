Protagonista assoluto al suo esordio all’Europeo con la Svezia, Dejan Kulusevski ha risposto ad una serie di domande dei lettori di Sportbladets, occasione in cui ha spiegato la differenza tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic: "Sono due persone completamente diverse con personalità diverse, ma hanno delle caratteristiche in comune. Entrambi sono grandi leader, ad entrambi piace trascinare il gruppo e ridere. Mi trovo bene con tutti e due. Da loro ho imparato tantissimo, guardo e chiedo tutto. È stata una benedizione che Zlatan fosse in nazionale di recente, avevo un po’ paura che non avrei mai giocato con lui. Sono felice di aver avuto questa possibilità”. SULL’ASSENZA DI IBRA ALL’EUROPEO – “Sono rimasto molto dispiaciuto, sia per il nostro Paese che per Zlatan. Gli ho scritto personalmente per quello che è successo. Probabilmente all’inizio era triste, ma sa come andare avanti. È una leggenda e ha fatto molto sia per la Svezia per il calcio. La sua risposta? Ha detto che possiamo vincere senza di lui”.