Un gol per rompere il digiuno. Dejan Kulusevski ha ritrovato la via del gol contro il Genoa, ma soprattutto se stesso, fornendo una prestazione rotonda, nella posizione a lui più congeniale per quanto visto fino a questo momento (esterno destro di centrocampo). Come riporta Sky Sport, il talento svedese non si iscriveva nel tabellino dei marcatori da fine gennaio in Coppa Italia, mentre in Serie A bisogna riavvolgere il nastro fino al 2020, precisamente alla gara del 19 dicembre contro il Parma, sua ex squadra.