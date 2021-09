Ora o mai più. La sensazione è questa. Dejanha vissuto un inizio decisamente in salita: 168 minuti giocati, 161' in campionato, appena 7 in Champions League. E' partito titolare nella disfatta con il Napoli, e finora non ha lasciato una tracca tangibile del suo percorso, della sua crescita. L'allenatore è vicino, ma per quanto tempo potrà permettersi di "rischiare" con lo svedese?Magari, ecco, Allegri potrà chiedere a D'Aversa, mentore e allenatore che ha lanciato Kulusevski in un calcio di forti ambizioni. Si ritroveranno domenica, allo Stadium, per Juventus-Sampdoria. Così come Kulu, anche i doriani cercano il riscatto e un modo per andare avanti, anche e soprattutto nelle difficoltà. Dejan può riavere minuti e sensazioni positive, soprattutto con il possibile turno di riposo di Dybala. Tempo al tempo: ne hanno bisogno tutti.