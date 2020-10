Quando è in nazionale Dejan Kulusevski fa sempre parlare di sé. Un mese fa era diventata quasi un caso la scelta del ct di metterlo in panchina facendo intervenire anche Zlatan Ibrahimovic sull'episodio, stavolta il ct l'ha messo in campo prendendosi le critiche dell'ex centrocampista Kim Kallstrom. A mettere tutti a tacere però è stato lo stesso Kulusevski nel post partita con la Croazia: "Il ct mette in campo la miglior squadra possibile. A volte si gioca e altre no, ma dobbiamo accettare tutti le sue scelte. Quello che a cui danno peso gli altri per me non ha importanza".