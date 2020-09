Dejane i suoi primi giorni alla Juve: "Cosa mi ha sorpreso? Ogni giorno è una guerra, devi essere sempre al 100% e migliorare, non puoi arrivare al campo e pensare ad altro. Voglio dare energia, sono fortunato a giocare a calcio, farò di tutto per vincere partite, in campo corro tanto e faccio tutto per far vincere la squadra". E ancora: "Nessuno ha più aspettative di quelle che ho io. Ho 20 anni, sono qua, sono il più felice ragazzo del mondo. C'è da lavorare, io so lavorare e farò del mio meglio".