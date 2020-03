1











In una diretta Instagram con Gli Autogol, Dejan Kulusevski, fresco sposo della Juventus, si è raccontato a cuore aperto. A partire dagli idoli. “Ibrahimovic? Credo che abbia cambiato la Svezia. Quando lui ce l’ha fatta, molti ragazzi hanno pensato di poterci riuscire anche loro. Ha dimostrato a tutti di potercela fare. Ha origini slave come me, forse anche per questo mi sono immedesimato in lui. È un idolo per tutti. Non l’ho mai conosciuto dal vivo, spero di poter giocare contro il Milan anche per questo motivo. Poterci parlare sarebbe un sogno".