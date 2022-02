"Innanzitutto mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che da me vuole una mano soprattutto in fase offensiva, ma non mi ha chiesto niente di speciale. C'è solo da lavorare e guardare gli altri per entrare negli schemi, non è molto facile cambiare dall’Italia all'Inghilterra in un attimo, serve un po' di tempo". Così Dejan Kulusevski sull'accoglienza di Antonio Conte al Tottenham.