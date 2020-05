La Juventus potrebbe avere in rosa Dejan Kulusevski già al 1° di luglio. Infatti, il giocatore svedese è in prestito al Parma fino al 30 giugno e, a meno di un accordo tra le due società, dovrebbe fare rientro in bianconero. Eppure, la soluzione non conviene alla Juventus: infatti, Kulusevski non potrebbe giocare nel campionato in corso con la maglia bianconera e resterebbe così due mesi senza disputare una partita. Una soluzione che non piace a nessuno, quindi, a meno di rotture, difficilmente lo svedese tornerà anzitempo alla casa base.