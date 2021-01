1









Dejan Kulusevski, premiato allo Sports Gala svedese come giocatore emergente dell'anno, ha parlato a margine della premiazione.



LE PAROLE - "Sono davvero orgoglioso, questo lo porterò con me ed è qualcosa per cui ho lavorato tutta la mia vita. Chi ringrazio? Le mie squadre, tutti gli allenatori che ho avuto, la mia famiglia. Mia madre, mio padre, la mia ragazza e mia sorella. Prendo io questo premio, ma c'è davvero molto lavoro dietro".