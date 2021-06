Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, ha parlato della positività al Covid 19 di Dejan Kulusevski: lo juventino salterà certamente la sfida con la Spagna, ma l'intero Europeo sembra a rischio. Intanto, la Svezia non convocherà altri giocatori. "Siamo tristi per noi, ma soprattutto per il giocatore. Non chiameremo nessuna riserva perché speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna", le parole del commissario.