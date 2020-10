Dejan Kulusevski è uno dei giocatori del momento della Juventus. Arrivato dal Parma via Atalanta, è diventato subito un punto fermo della nuova squadra di Pirlo. Intervistato da Sky Sport, lo svedese ha raccontato i primi mesi in bianconero: "E' fondamentale avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani. In un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma quello che si dimostra in allenamento. Pirlo è un allenatore perfetto perché dà fiducia e sa che se un giocatore se lo merita può scendere in campo".



SOSTEGNO - "Qui alla Juve è bellissimo perché non si parla di età, è cosi che deve essere. Se un giocatore merita di giocare deve farlo. Quando faccio delle domande mi rispondono sempre e mi aiutano per migliorarmi, sia in campo che fuori. Se faccio qualcosa che a loro non va bene, me lo dicono subito per farmi migliorare in occasioni successive".



DI TACCO - "Quando ho fatto quel colpo di tacco contro la Dinamo Kiev non ci ho pensato troppo. Ero troppo distante alla porta, se fossi stato più vicino sicuramente sarebbe potuto andare meglio; invece così il portiere l'ha presa, ma dopo quell'azione nessuno mi ha detto nulla. Se è simile a quello di Del Piero? Sinceramente non l'ho visto perché non ero nato, ma un giorno spero di poter fare un gol così".



RUOLO - "Siamo ancora all'inizio della stagione, ho giocato in tanti ruoli ma ancora non ne ho trovato uno che preferisco. Dove mi mette Pirlo giocherò. Quando mi schiera in una determinata posizione mi spiega sempre tutto quello che vuole da me, sto cercando ancora gli spazi giusti dove poter giocare. Concorrenza con Dybala? Qui sono tutti giocatori fortissimi, la concorrenza è la cosa migliore perché ogni giorno devo guadagnarmi il posto altrimenti non gioco. Devo sempre farmi vedere pronto, anche se magari non posso giocarle tutte. Quando lo farò, sarò pronto a fare il mio".



DIFFICOLTA' - "Le difficoltà ci sono, assolutamente. Non è facile per nessuno attraversare la situazione che stiamo vivendo in questo momento; è quasi un mese che non torno a casa, ma è un periodo complicato per tutti non solo per me. Si fa quello che si può e bisogna vedere le cose in positivo. Ora che conosco molto meglio il mister, lo staff e i compagni, facciamo gruppo e stiamo insieme tutto il giorno. Possiamo allenarci quando vogliamo, possiamo fare doppio lavoro ogni giorno. Queste sono le cose positive, anche se spero presto di poter tornare a casa. E quello aiuterà tanto perché ci darà molta energia".