Dejan Kulusevski è uno dei giocatori del momento della Juventus. Arrivato dal Parma via Atalanta, è diventato subito un punto fermo della nuova squadra di Pirlo. Intervistato da Sky Sport, lo svedese ha raccontato i primi mesi in bianconero: "E' fondamentale avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani. In un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma quello che si dimostra in allenamento. Pirlo è un allenatore perfetto perché dà fiducia e sa che se un giocatore se lo merita può scendere in campo".