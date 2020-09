Dejan, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche del nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Come giocatore ricordo che l'ho visto tanto. Come Mister è uguale, fantastico. Molto tranquillo. E' un onore essere allenato da lui, mi parla tanto, mia aiuta tanto. Mi da piccoli consigli che fanno la differenza. Farò tutto per lui". A Sky Sport, Dejan ha poi aggiunto: "Il consiglio?Di giocare come so io. Non mi vuole mettere cose in testa, mi lascia libero e lo apprezzo. Quando mi dice qualcosa, lo faccio subito".​