Lodi giuste e necessarie per Dejan Kulusevski. Come racconta Tuttosport, "è la sua seconda rete in bianconero, dopo quella dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, quando faceva davvero il centravanti - in mancanza di un numero 9 - a fianco di Cristiano Ronaldo. Con CR7 ha instaurato subito un feeling, un’intesa fatta di sguardi e di movimenti, tanto che il portoghese che lo ha già preso sotto la sua ala protettiva. Ma Kulusevski si è inserito bene in tutto l’ambiente bianconero: con De Ligt e McKennie ha fondato il club dei baby juventini, Pirlo si è già innamorato di lui, elogiando l’intelligenza che gli permette di giocare in qualsiasi posizione in campo. E Paratici se lo tiene stretto perché è vero che per il miglior giovane della Serie A nella passata stagione ha speso la bellezza di 35 milioni, più 9 di bonus, ma li vale davvero tutti".