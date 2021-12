Come scrivevamo stamattina, Dejan Kulusevski in questo periodo di infortunio simultaneo di Chiesa, Danilo e De Sciglio (quest'ultimo rientrerà a brevissimo) è la scelta di Massimiliano Allegri sulla fascia destra offensiva. Il 21enne svedese cerca di sfruttare queste occasioni per ritagliarsi finalmente un ruolo di prim'ordine nella squadra bianconera, per giocarsi le chance di conferma e permanenza.Permanenza e conferma che però non sono scontate. La Juventus ha bisogno di fare cessioni importanti per finanziare un mercato in entrata consono alle necessità di rinforzare la rosa in maniera consistente. E Kulusevski continua a essere un nome papabile. Come spiega Calciomercato.com, infatti,anche se per ora sono arrivate alla Continassa solo richieste di informazione per prestiti con diritto di riscatto.La Juve però, se cessione di Kulusevski dev'essere, vuole incassare almeno 35 milioni di euro, ed è dunque disposta ad accettare