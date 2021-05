1









Dejan Kulusevski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara di domenica sera tra Juventus e Milan: "Non abbiamo iniziato a pensare al Milan da lunedì o martedì, lo faremo solo alla vigilia della partita. Sono sfide che se si vivono prima si rischia di arrivare scarichi mentalmente. nello spogliatoio c'è grande serenità. Da fuori, magari, a qualcuno può fare impressione che la Juventus sia ancora lì a giocarsi la Champions League ma all'interno siamo molto sereni. Chi toglierei al Milan? Troppo facile: il mio idolo Ibrahimovic. Secondo me dovremo fare una gara molto attenta a livello di equilibrio, non dovremo buttarci in attacco, ma avere pazienza".

PIRLO - "Lo vedo tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato bene questa settimana, avendo avuto più tempo. Non ci ha detto nulla di nuovo, siamo tranquilli"

POSIZIONE IN CAMPO - "Qualche volta ho cambiato modo di giocare, ma i concetti sono sempre gli stessi. Il mister vuole che stia dentro al gioco, dialogare con i compagni e giocare vicino agli attaccanti. Ho fatto meno assist e meno gol dell'anno prima, ma è normale. Sapevo che venire qui non sarebbe stato facile, ma la vita è piena di difficoltà. In alcune partite ho fatto bene, in altre peggio, non posso fare di più di quello che faccio, faccio il meglio possibile, non rimpiango niente".