Il calcio è un affare di famiglia in casa Kulusevski, con il piccolo Dejan che ha mosso i suoi primi passi con il pallone tra i piedi proprio contro la sorella Sandra, di quattro anni più grande. Come ha riportato Tuttosport, Sandra e Dejan hanno giocato spesso insieme ed il fratellino ha messo subito in mostra le proprie qualità: "Ogni tanto mi saltava e io lo stendevo" ha dichiarato Sandra, facendo valere la "legge della strada" uguale a qualsiasi latitudine in cui si giochi a pallone. "E' stato meraviglioso vederlo esordire in Serie A , ne siamo tutti orgogliosi, ha poi aggiunto.