Ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski. Il procuratore del nuovo acquisto della Juventus ha parlato delle operazioni che hanno portato in bianconero il giovane svedese, ma anche della sua continuazione del prestito al Parma: "Sono tutti contenti, compreso il Parma che potrà contare sul ragazzo fino a fine stagione. Il nome dell'Inter lo fate voi, preferisco non parlare di altre squadre: di certo lo volevano club italiani e stranieri, ma Dejan ha voluto la Juve. Lasciare il Parma? Sarebbe servito l'ok di ogni parte: lui è contento di restare a Parma, inoltre la società stessa non voleva liberarlo"