"Siamo stati in contatto quotidiano sia con Dejan che con Mattias ed entrambi stanno bene. Abbiamo, naturalmente, seguito le restrizioni in vigore in Svezia e ci sentiamo completamente fiduciosi che i ragazzi si ricongiungeranno a noi nella squadra non appena sarà garantita la loro assenza di infezioni. Per motivi medici, entrambi saranno abbinati con attenzione una volta che sono tornati". Così ha parlato Anders Valentin, medico della nazionale svedese, in merito alle condizioni di Dejan Kulusevski.