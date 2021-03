Filip Helander conosce bene Kulusevski perché i due sono compagni di squadra in nazionale, così ai microfoni di The Italian Football Podcast l'ex difensore di Bologna e Verona ha spiegato: "Non lo conoscevo così bene prima di trovarlo in nazionale, ma si vede subito che è un ottimo giocatore. Giovanissimo e con tante qualità, se non fosse un gran calciatore non giocherebbe nella Juve. Adesso gli manca un solo step e spero possa farlo presto".