Dejan Kulusevski, dal momento del suo ingresso in campo, è stato assoluto protagonista, sfornando due assist, della vittoria della Svezia per 3 a 2 contro la Polonia ad Euro 2020. L'esterno bianconero è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare della prestazione della sua selezione nella fase ai gironi e di quanto aspetta gli svedesi nel prossimo turno: "Il mio debutto agli Europei è stato un momento molto importante. Ero piuttosto calmo, ho lasciato che fosse la partita a venire da me. È stato molto bello quando abbiamo segnato all'ultimo minuto, una sensazione fantastica. Sono orgoglioso della mia prima partita ad Euro 2020, mi sto divertendo. Le statistiche dicono che abbiamo poco possesso palla, ma la statistica che conta è quella che dice che abbiamo vinto il girone. La priorità è sempre vincere".