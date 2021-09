Dejanè stato uno dei protagonisti della serata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una buona prestazione, condita dall'assist per il gol del 2 a 1 che ha permesso alladi avere la meglio della. In particolare, a impressionare lo spunto del giocatore juventino in quell'azione e la capacità di liberarsi dalle maglie della difesa avversaria. Kulusevski ha celebrato la vittoria con un post su Instagram: "Per la mia gente, con la mia gente, non posso perdere!"