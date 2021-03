Le recenti prestazioni negative con la Juventus, hanno spinto il ct della Svezia a lasciare fuori Dejan Kulusevski nell'ultima vittoria della Svezia per le qualificazioni al Mondiale 2022. Dopo un grande avvio di stagione l'ex giocatore del Parma ha avuto un calo dal quale non si è più ripreso, sta giocando in un ruolo non suo e ha bisogno di tempo per crescere e trovare continuità dopo il grande salto in una big. Per questo la Juve non ha cambiato idea sul futuro di Kulusevski: Dejan è un intoccabile e uno dei giocatori dai quali bisogna ripartire per il futuro.