Doveva essere Ronaldo contro Kulusevski, e invece Dejan sarà 'da solo'. "Nessuno può fermarlo, se è in giornata fa ciò che vuole", aveva raccontato il bianconero al quotidiano svedese Aftonbladet. A prendere il posto di CR7 sarà Diogo Jota: si alternerà al centro dell'attacco con Joao Felix, lasciando la fascia destra a Bernardo Silva. La Svezia deve approfittare dell'assenza del numero sette juventino: l'obbligo è quello di cancellare immediatamente lo zero in classifica, nelle prime tre gare di Nations League ha infatti raccolto altrettante sconfitte. Se dovesse perdere a Lisbona, la retrocessione sarebbe a un passo.